В день визита Орбана в Украину Сиярто провел разговор с Лавровым: о чем говорили

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто провел разговор с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым. Их разговор состоялся в то время, когда премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев.

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Как сообщает российский МИД, разговор инициировала венгерская сторона. Интересно, что стороны якобы говорили о "высоком уровне российско-венгерского политического диалога", который "развивается в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды", однако ни о РФ, ни о Венгрии в сообщении речь не идет. В то же время речь идет об Украине.

"В ходе обсуждения украинского кризиса оба министра отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех национальных меньшинств, проживающих в стране", – отметили в МИДе страны-агрессора.

Очевидно, это и есть главное послание захватчиков. Они таким образом намекают на так называемые "11 требований Венгрии к Украине", которыми Венгрия "в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды" для России надеется заблокировать путь Украины в ЕС.

Напомним, что в венгерском документе словосочетание "национальные меньшинства" не используется – речь идет сугубо об венграм и о "венгерских меньшинствах". В ультиматуме есть отдельные нелепые требования, основанные на устаревших данных, и есть даже требующие изменений в Конституции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз 25 июня начал переговоры о вступлении в блок Украины. Это означает фактический старт нового этапа евроинтеграции Украины, который, впрочем, может затянуться.

А тем временем стало известно, почему Орбан экстренно прибыл в Киев. На встрече с Зеленским он выступил с абсурдным предложением к президенту Украины относительно начала переговоров с российскими агрессорами.

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