Орбан обнародовал скандальный пророссийский отчет о 'мирной миссии' к Путину, Цзиньпину и Трампу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел так называемое мирное турне, в ходе которого встретился с главой Китая Си Цзиньпином, российским диктатором Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. После него он сделал доклад об этих переговорах президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, который был полон пророссийских нарративов.

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18 июля он был опубликован на официальном сайте Орбана. Прежде всего, политик заявил, что, по его мнению, в ближайшее время острота военного конфликта России против Украины "радикально обострится".

"Я лично был свидетелем того, что противоборствующие стороны намерены глубже втянуться в конфликт, и ни одна из них не хочет выступать с инициативами по прекращению огня или мирным переговорам. Поэтому можно предположить, что напряжение не уменьшится и стороны не станут искать пути выхода из конфликта без значительного внешнего участия", – пишет Орбан.

Он отмечает, что в мире есть три глобальных игрока, способных влиять на развитие событий: Европейский Союз, США и Китай. Также важным региональным игроком является Турция – ее премьер назвал единственным успешным посредником между Украиной и Россией с начала боевых действий в 2022 году.

Китай, пишет венгерский лидер, продолжит свою политику, которая также сформулирована в международных документах, призывающую к прекращению огня и мирным переговорам. Пекин будет играть более активную роль только в том случае, если шанс на успех его участия будет "близким к определенному". По их оценке, сейчас это не так.

Что же касается США, то они сейчас сосредоточены на президентской кампании. Действующий президент Джо Байден прилагает огромные усилия, чтобы удержаться в гонке. Он, утверждает Орбан, не способен изменить текущую политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он изменит курс. Между тем, в кампании Трампа доминируют внутриполитические вопросы. Поэтому до выборов от него не будет мирной инициативы по Украине.

"Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве мирного посредника. Для этого у него есть детальные и обоснованные планы", – говорится в документе.

Что предлагает Орбан

– Он считает, что нужно начать обсуждение инициативы по проведению переговоров на высоком уровне с Китаем по поводу модальностей следующей мирной конференции.

– Также при сохранении нынешних политических контактов на высоком уровне с Украиной, Орбан хочет обсудить возобновление прямых линий дипломатического общения с Россией и "возобновление таких прямых контактов в нашем политическом общении".

– Кроме того, он упомянул начало "скоординированного политического наступления" на Глобальный Юг, чье признание ЕС потерял из-за его позиции относительно войны в Украине, что привело к "глобальной изоляции трансатлантического сообщества".

Напомним, что ранее Виктор Орбан направил лидерам стран ЕС предложения по урегулированию войны в Украине. В своем письме он проинформировал лидеров Европейского совета о результатах переговоров, первой фазе миротворческой миссии и венгерских предложениях.

В частности, Орбан предложил ЕС возобновить дипломатические отношения со страной-террористом Россией. Также политик подверг критике президента США Джо Байдена.

Дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал, что в так называемом плане завершения войны в Украине, который Виктор Орбан разослал лидерам ЕС, на самом деле нет и намека на план. В этом письме только озвучены нарративы, необходимые российскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Европейского совета Шарль Мишель подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его самопровозглашенную "миротворческую миссию" касательно войны в Украине, которая предусматривала переговоры с Дональдом Трампом, российским диктатором Путиным и лидером Китая без поддержки ЕС. Он заявил, что у главы венгерского правительства нет мандата на переговоры от имени ЕС.

– Урсула фон дер Ляйен, которую переизбрали на пост президента Еврокомиссии, тоже раскритиковала так называемую мирную миссию Виктора Орбана в Москву.

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