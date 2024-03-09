'Орбан ищет диктатуры': Байден раскритиковал встречу Трампа с премьером Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в США встретился с экс-президентом страны Дональдом Трампом, который в этом году снова баллотируется на этот пост. Действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден раскритиковал эту встречу.

В частности, критике он подверг своего конкурента на выборах Трампа, отметив, что Орбан "ищет диктатуры". Об этом пишет The Guardian.

Орбан во время общения с Трампом неоднократно выражал надежду на возвращение республиканца к власти. Он также заявил, что "сегодня не было бы войны, если бы он (Трамп – Ред.) все еще был президентом Соединенных Штатов".

Свое мнение по этому поводу Байден высказал во время предвыборного митинга.

"Вы знаете, с кем он (Трамп – Ред.) встречается сегодня, в Мар-а-Лаго? Орбан из Венгрии, который прямо заявил, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры", – сказал американский президент.

По словам Байдена, он видит будущее, где мы "будем защищать демократию, а не умалять ее".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бывший президент США Дональд Трамп принимал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своей резиденции во Флориде. Во время встречи Трамп назвал Орбана "боссом" и "фантастическим лидером", при этом иронизируя над критикой по поводу его нелиберальных склонностей.

– Накануне этой встречи сообщалось, что Орбан и Трамп должны обсудить вопрос, как положить конец войне России с Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!