Орбан едет к Трампу, чтобы обсудить прекращение войны в Украине – Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе прибудет в Соединенные Штаты. Среди прочего венгр намерен во Флориде встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Орбан и Трамп должны обсудить вопрос, как положить конец войне России с Украиной, цитирует Bloomberg слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. По информации издания, встреча пройдет в Мар-а-Лаго.

Помимо темы войны, Орбан и Трамп также обсудят двусторонние отношения между Венгрией и США. Как считает издание, венгр "старается заслужить расположение американца" с тем, чтобы "облегчить дипломатическую изоляцию Венгрии" в ЕС.

Как именно Орбан видит прекращение войны, Сийярто не поведал. Однако сам премьер Венгрии ранее неоднократно говорил о необходимости переговоров. По его мнению, "Киев не в состоянии победить Россию, но и Россия не может победить Запад".

Мар-а-Лаго – частная резиденция Трампа во Флориде, формально это его постоянное место жительства.

Ранее в Венгрии сказали, почему до сих пор не состоялась встреча премьера Орбана и президента Украины Владимира Зеленского. Утверждается, что необходимые для нее условия еще не готовы, хотя еще в декабре 2023 Виктор Орбан согласился встретиться с Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что он не хочет для своей страны общей границы с Россией. У него "есть плохие воспоминания" на этот счет. Очевидно, Орбан имеет в виду прошлый век, когда Венгрия граничила с СССР и когда в 1956 году советская власть подавила венгерское восстание.

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