Трамп встретился с пропутинским Орбаном и назвал его 'боссом' и 'фантастическим лидером'

Бывший президент США Дональд Трамп принимал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своей резиденции во Флориде. Во время встречи Трамп назвал Орбана "боссом" и "фантастическим лидером", при этом иронизируя над критикой по поводу его нелиберальных склонностей.

Об этом сообщает Bloomberg. Визит состоялся после того, как Байден критиковал Трампа за его позицию по поводу помощи Украине.

"Орбан не вызывает споров, потому что он говорит: "Так будет" и на этом все заканчивается. Он босс. Нет – он великий лидер, фантастический лидер", – заявил Трамп.

В свою очередь Орбан заявил, что миру нужны такие лидеры как Дональд Трамп.

"Мне было приятно посетить президента Дональда Трампа сегодня. Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и которые могут принести мир. Он один из них! Вернись и принеси нам мир, господин президент!" – написал премьер-министр Венгрии в соцсети Х (ранее известный как Twitter).

Трамп организовал для Орбана экскурсию по своей резиденции, провел ужин с бывшей первой леди Меланией Трамп, а также организовал часовую встречу со своими высшими помощниками и выступление музыкальной группы.

Ранее Байден критиковал запланированную встречу, заявив, что Орбан "не считает, что демократия работает" и "ищет диктатуры".

В прошлом Орбан призвал Запад прекратить финансирование Украины, утверждая, что это самый быстрый путь заставить Киев к переговорам о прекращении огня с Россией.

Администрация Байдена выразила критику в адрес Орбана из-за его близких отношений с президентом России Владимиром Путиным, встречу с которым он провел в октябре прошлого года в Китае, а также через законодательство в Венгрии, которое, по предупреждению Государственного департамента, может "запугать и наказать" критиков правительства Орбана.

В прошлом месяце Трамп отверг просьбу администрации Байдена о выделении миллиардов долларов для Украины, утверждая, что законодатели должны установить определенные условия для оказания помощи или отнести ее как заем.

Бывший американский президент охарактеризовал Орбана как "сильного лидера". Премьер-министр построил себе имидж сильного руководителя в Венгрии и пользовался своим правом вето, чтобы воспрепятствовать усилиям по достижению консенсуса в Европейском Союзе.

Оба политика разделяют нарратив, основанный на заявленной борьбе против установленного порядка и критике администрации Байдена за ее влияние на венгерскую демократию и близкие отношения Орбана с Пекином и Москвой.

Для Орбана встреча с Трампом является возможностью избавиться от образа белой вороны и позиционировать себя как потенциальный посредник между Европой и США в случае победы Трампа на выборах в ноябре. Хотя лидеры со всей Европы восстанавливают связи с командой Трампа, немногие из них имеют прямую линию и атмосферу общительности, которая присутствует в отношениях Орбана с бывшим президентом.

Правительство Орбана на протяжении многих лет развивало связи с союзниками Трампа. Венгерский лидер стал первым европейским премьером, выразившим поддержку Трампу во время его первой президентской кампании. Кроме того, он призвал Трампа вернуться в 2024 году и назвал судебные дела против бывшего президента "охотой на ведьм", что отражает, как Орбан обвиняет ЕС в отступлении от демократии в Венгрии.

"Возвращение Трампа является предпосылкой для крепкого и быстрого мира на европейском континенте. С венгерской точки зрения и с точки зрения мира, возвращение Трампа более чем желательно", – заявил Орбан на дипломатическом форуме в Турции на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что в Венгрии сказали, почему до сих пор не состоялась встреча премьера Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского. Утверждается, что необходимые ему условия еще не готовы. Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что он не хочет для своей страны совместной границы с Россией. У него "есть плохие воспоминания" на этот счет. Очевидно, Орбан имеет в виду прошлый век, когда Венгрия граничила с СССР и когда в 1956 году советская власть подавила венгерское восстание.

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