Орбан — в Европе свой среди чужих, чужой среди своих. Именно таким во времена Варшавского договора был Чаушеску. И москва этим активно пользовалась, ибо он оказался её фактическим представителем, например, в странах, не имевших дипломатических отношений с советским союзом, — так сказать, коммуникатором.

Видео дня

Вот, например, договорился, было, ссср о поставке нефти на Кубу. Но фактически шла эта нефть, конечно, не на Кубу: её транспортировали во франкистскую Испанию, Куба же получала нефть из Венесуэлы, с которой у Испании происходили взаимозачёты. И тут, понятно, договаривались с Испанией именно через Румынию, то есть при посредничестве Чаушеску.

Безусловно, Европа сейчас использует Орбана немного иначе, но он тоже иногда оказывается в роли контактёра — в том числе, с пуйлом или Си.

Кроме того, на него всегда очень удобно ссылаться большим странам, если в этом есть необходимость: то не мы заблокировали —то Венгрия.

Но сейчас он уже заигрался. Его время прошло. В этой связи напомню: когда Чаушеску в родной стране казнили, его перед этим не поддержали и даже не сделали попытки хотя бы как-то спасти ни Восток, ни Запад.

Орбана, скорее всего, убивать не станут. Но о политическом будущем современному Чаушеску стоит задуматься.