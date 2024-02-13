Оползень на Филиппинах: количество погибших возросло до 71, еще 47 человек до сих пор ищут

Число погибших в результате оползня, произошедшего 6 февраля в шахтерском городе в провинции Давао-де-Оро на Филиппинах, увеличилось до 71. Спасатели все еще ищут 47 человек, пропавших без вести.

Об этом сообщила глава департамента внутренних дел и местного самоуправления Лия Анора. По ее словам, 67 из числа найденных тел являются целыми, еще четыре "сильно фрагментированы". Тридцать два человека получили ранения, но выжили в результате трагедии, добавила она.

Оползень на юге Филиппин произошел еще 6 февраля. По предварительным данным было засыпано три пассажирских автобуса. Происшествие спровоцировали сильные ливни, накрывшие регион. Общее количество пострадавших из-за непогоды превысило 1 миллион человек.

Среди погибших из-за оползня в Давао – работники горнодобывающей компании, которые были в двух автобусах, доставлявших рабочих на место добычи и обратно.

В настоящее время поисково-спасательная операция завершена. Тем не менее, задействованные солдаты и волонтеры продолжают поисковые работы. Представитель местных властей Эдвард Макапили заявил, что поиск тел будет идти, несмотря на проблемы на местах.

Как сообщал OBOZ.UA, на золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке Турции также произошел большой оползень и обвал породы в шахте. Под землей осталось девять человек. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

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