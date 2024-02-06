На Филиппинах произошел масштабный оползень: засыпало три автобуса с пассажирами. Фото

На юге Филиппин в результате оползня землей засыпало три пассажирских автобуса. Чрезвычайное происшествие спровоцировали сильные ливни, которые накрыли регион в последние недели.

Инцидент произошел 6 февраля около 19:50 (по местному времени) возле рудника в городе Мако провинции Давао-де-Оро. Об этом пишет Xinhua со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям Филиппин.

Пассажирские автобусы перевозили рабочих с рудника, когда произошла катастрофа. Предварительно, несколько человек оказались под землей.

На юге страны проливные дожди не стихали с 28 января по 2 февраля. Из-за наводнений и оползней погиб по меньшей мере 21 человек.

13 жертв подтверждено в провинции Давао-де-Оро, двое числятся пропавшими без вести. Еще восемь погибли в соседней провинции Давао-дель-Норте, передает GMA Network.

Количество пострадавших из-за непогоды превысило 1 миллион человек, говорится в отчете Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению. Из них 97 603 (или 25 477 семей) пришлось переехать в эвакуационные центры.

Повреждено было минимум 785 домов (431 частично и 354 полностью).

Как ранее писал OBOZ.UA, на рынке Баккара в Могадишо, сомалийской столице, 6 февраля прогремело несколько взрывов. Известно о десяти погибших и около 20 раненых.

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