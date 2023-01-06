Опередили Польшу, Швецию и Беларусь: ВСУ попали в топ-15 сильнейших армий мира

Украина на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора России поднялась в рейтинге мощнейших армий мира на 15 место. Еще год назад она занимала 22-ю позицию.

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Об этом свидетельствует рейтинг международной компании Global Firepower. Отмечается, что в 2023 году индекс силы (PowerIndex) нашего государства составляет 0,2516 ("идеальной" считается оценка в 0,0000).

"Поскольку Украина продолжает защищаться от РФ, она повысила свой индекс за текущий год благодаря своему ответу (на агрессию), финансовой и материальной поддержке Запада и внедрению новых ключевых категорий, способствующих общему положению в списке", – пояснили специалисты.

В Global Firepower считают, что этот год может оказаться решающим в российско-украинской войне.

"Стрессы и требования длительной войны против большего соседнего государства в конце концов скажутся", – предположили в организации.

"Соседями" Украины в этом рейтинге стали Египет (14 место) и Австралия (16-е). Соседняя Польша занимает в нем 20-ю строчку, наши ВСУ опередили и шведскую армию – она 37-я. Беларусь, всячески поддерживающая РФ в войне против Украины, оказалась на 60 строчке.

Государство-террорист РФ сохранило второе место в этом списке из 145 стран. Хотя, как отметили его авторы, война против Украины "продемонстрировала ключевые ограничения военного потенциала России, несмотря на ее количественную живую силу и материальное превосходство" над нашей страной. В Global Firepower подчеркнули, что это "проливает свет" на уровень готовности, командования, обучения и снабжения в российской армии.

В первую десятку мощнейших армий вошли США, РФ, Китай, Индия, Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция и Италия.

Для составления окончательного рейтинга глобального огневого могущества государств специалисты использовали более 60 отдельных факторов для определения показателя PowerIndex каждой страны, с категориями, варьируемыми от количества воинских частей и финансового состояния до логистических возможностей и географии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в Пентагоне высоко оценили эффективность Вооруженных сил Украины, защищающих страну от российских оккупантов. Украинской армии отдали 12 баллов из десяти.

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