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Опасения растут: Япония заявила о передаче Украине дронов и средств химзащиты

Виталий Семченко
Мир
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Опасения растут: Япония заявила о передаче Украине дронов и средств химзащиты

Япония Киеву защитные маски и одежду от химического оружия. Также страна отправит беспилотники в рамках поддержки Украины в войне с Россией.

Об этом завил министр обороны Нобуо Киси, передает издание Kyodo. По его словам, этот шаг связан с ростом опасений по поводу применения страной-агрессором химического оружия.

"Мы продолжим оказывать максимальную поддержку украинскому правительству", – сказал министр.

О военной помощи сообщает и пресс-служба оборонного ведомства. "Минобороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны", – сказано в сообщении.

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Также страна во вторник, 19 апреля, ввела запрет на импорт 38 товаров из РФ – в частности, водку и некоторе изделия из древесины. Эти товары составляют около 1,1% импорта Японии из России.

Напомним, ранее советник британского правительства по национальной безопасности Питер Рикеттс заявил, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ нанести удар по базе НАТО. Также в зоне риска – самолеты или конвои, переправляющие в Украину военную помощь от стран-членов Альянса.

Также мы писали, что Япония усилила запрет для криптовалютных компаний на осуществление транзакций россиян, попавших под санкции. Таким образом Токио устранит лазейку, позволяющую ответственным за войну избежать наказания.

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