ООН внесла Россию в список позора за убийства украинских детей и использование их как живого щита

ООН внесла РФ в список позора за убийства украинских детей и использование их как живого щита. От рук российских оккупантов погибло уже 136 детей.

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Об этом пишет Sky News. По информации ООН, также было зафиксировано, что в России произошло 518 случаев физического повреждения детей и совершено 480 нападений на школы и больницы. Согласно представленному отчету, из этих случаев 91 ребенок был использован как живой щит.

По информации ООН, также было отмечено, что Вооруженные силы Украины причастны к 80 случаям смерти детей, 175 случаям получения травм и 212 нападениям на школы и больницы. Однако стоит отметить, что Вооруженные силы Украины не включены в мировой список нарушителей.

Это решение прокомментировал и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Хочу отметить, что Россия похищает украинских детей и продолжает убивать в 2023 году. Путин - военный преступник, как и все его окружение вместе с террористами, командирами и исполнителями преступных приказов", – написал он в своем Telegram.

27 апреля ПАСЕ официально признала ордер на арест Путина и подтвердила геноцид со стороны РФ. Теперь к странам, ратифицировавшим Римский статут и обязанным выполнить решения МКС, добавились еще и те страны-члены ПАСЕ, которые не входят в юрисдикцию Международного уголовного суда.