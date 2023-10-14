'Они нам такие же враги, как и ХАМАС': россияне в Израиле 'прозрели' насчет россиян из России. Видео

Многие граждане страны-агрессора РФ поддержали террористов ХАМАС, которые 7 октября атаковали Израиль, что привело к большому количеству жертв. Из-за этого россияне, которые живут в Израиле, и страдают от действий исламистов, начали отрекаться от своих сограждан, которые находятся в России.

Свое мнение изменили даже те, кто ранее поддержал войну РФ против Украины. Соответствующий ролик в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В нем живущий в Израиле россиянин, который все это время поддерживал российскую агрессию, рассказал, что он убрал со своей страницы в соцсети флаги РФ и больше не хочет называть себя "русским евреем". Мужчина по имени Влад назвал россиян, которые выступают в поддержку ХАМАС, предателями.

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"Россия воткнула нам нож в спину. Полтора года мы на ее стороне были, а теперь посмотрите, что они выставляют и пишут. Настоящие предатели. Они нам такие же враги, как и ХАМАС", – сказал он.

Автор ролика призвал и других россиян, живущих в Израиле, отречься от России.

"Живущие в Израиле русские евреи шокированы реакцией российских патриотов, поддержавших резню евреев террористами ХАМАС. Z-людоеды как обычно умудрились поссориться со всеми, даже с теми, кто поддерживал их нападение на Украину в 2022", – прокомментировал Казанский.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин высказался в поддержку Палестины. Комментируя войну в Израиле, он заявил, что Москва выступает за создание Палестинского государства, но в то же время цинично призвал "не трогать женщин и детей".

Кроме того, в сети заметили, что риторика ХАМАС совпадает с заявлениями Путина. Они поразительно схожи и по форме, и по содержанию.

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