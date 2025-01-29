Они используют их для изготовления бомб: Трамп заявил, что остановил выделение $50 млн на презервативы для ХАМАС. Видео
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду, 29 января, подтвердил, что предыдущее американское правительство пыталось на 50 миллионов долларов приобрести презервативы, чтобы затем отправить их в сектор Газа. По его словам, презервативы адресовались террористам ХАМАС, которые производили из них бомбы.
Об этом Трамп заявил, выступая перед журналистами. Он похвалил вновь созданный департамент по вопросам эффективности правительства и его руководителя Илона Маска за то, что они "остановили деньги для отправки в Газу, чтобы купить презервативы".
В частности, Трамп назвал это "великим мошенничеством" со стороны "большой бюрократии", намекая на работу администрации Байдена.
"Мы обнаружили и остановили 50 миллионов долларов, которые направлялись в Газу для покупки презервативов для ХАМАС. 50 миллионов долларов. И знаете, что они с ними делали? Они использовали их как способ изготовления бомб", – объяснил Трамп.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме ранее раскритиковали выделение $50 млн на презервативы для жителей сектора Газа. С соответствующим заявлением выступила новая спикер Белого дома Каролайн Левитт. Правда, по ее словам, хвалить за прекращение этой помощи нужно не Маска, а госсекретаря Марко Рубио.
"Решение Рубио заморозить иностранную помощь на выходных включало отзыв финансирования США на миллионы долларов на презервативы в Газе", – сказала она и назвала такие закупки "бессмысленной тратой денег налогоплательщиков".
Однако журналисты уже выяснили, что при Байдене американские (или любые другие) презервативы не направлялись ни в одну часть Ближнего Востока. Об этом свидетельствуют открытые данные бухгалтерского учета. Лишь одна небольшая партия оральных и инъекционных контрацептивов на сумму 45 тысяч долларов была из США отправлена в регион. Эта партия была передана правительству Иордании.
Американский президент не объяснил, как террористы ХАМАС превращали контрацепцию в бомбы. Так или иначе, но Трамп в этом вопросе прав. Есть данные, что в ХАМАСе использовали презервативы в качестве воздушных шаров для транспортировки бомб на территорию Израиля.
Добавим, что финансирование контрацептивов – это не программа только Джо Байдена. Трамп, когда впервые занимал пост президента, тоже тратил средства на рассылку средств контрацепции по всему миру. В 2019 году его администрация потратила около 40 миллионов долларов.
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