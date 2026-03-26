'Они хотят, чтобы США потерпели крах': Трамп обвинил демократов в преуменьшении достижений в Иране

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в попытке усилить политический кризисвнутри страны и преуменьшить военные успехи Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, в частности в Иране. Он продолжает убеждать американцев, что демократы не желают финансировать миграционную службу и прекращать частичный шатдаун, чтобы создать внутренний хаос.

Об этом Трамп написал 25 марта в ряде постов в своей соцсети Truth Socia. В своих постах он утверждает, что демократы намеренно блокируют договоренности в Конгрессе.

"Демократы не хотят заключать никакого соглашения, пока не будут амнистированы и не получат гражданство миллионы преступников, которые незаконно въехали в нашу страну, многие из которых были осуждены за тяжкие преступления", – написал он, призвав "защитить Америку".

Американский президент также возложил на демократов ответственность за проблемы в аэропортах, которые возникли из-за задержек выплат сотрудникам Управления транспортной безопасности США (TSA) на фоне частичного шатдауна правительства.

"Обвиняйте демократов в беспорядке в аэропортах. Они хотят, чтобы наша страна потерпела крах", – заявил Трамп.

По его мнению, представители Демократической партии больше озабочены вопросами нелегальной миграции, чем безопасностью граждан США.

Отдельно президент заявил, что "леворадикальные демократы", которые, по его словам, "ненавидят страну", пытаются создать внутреннюю нестабильность, чтобы обесценить "значительные военные достижения" США в Иране.

"Им неприятно видеть, что мы одерживаем полную и решительную победу", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в США сенаторы-демократы внесли специальную резолюцию о военных полномочиях, которая предусматривает запрет на проведение военных операций против Кубы без разрешения Конгресса. Таким образом они пытаются добиться публичного обсуждения внешнеполитических шагов президента Дональда Трампа. В резолюции отмечается, что право объявлять войну принадлежит именно Конгрессу.

