'Они дерутся за защиту ценностей, которые и наши тоже': Барнье заверил, что Франция останется на стороне украинского народа

Новый французский премьер-министр Мишель Барнье впервые обратился в Национальную ассамблею страны. Глава правительства Франции представил законодателям приоритетные направления работы и, в частности, заявил о продолжении поддержки Украины в борьбе с российскими оккупантами.

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Мишель Барнье впервые официально рассказал о политических планах правительства перед парламентом. И хотя у него нет явной поддержки среди законодателей, его слова относительно Украины были встречены аплодисментами – едва ли не единственными во время его речи.

"Украинцы два с половиной года после начала агрессивной войны продолжают сражаться и умирают, чтобы защитить свою свободу, суверенитет и территориальную целостность. Но мы должны понимать, что они дерутся за защиту наших общих ценностей, которые мы разделяем с ними", – отметил он.

В своем выступлении Барнье подчеркнул, что политика его правительства по поддержке Украины будет оставаться такой, как и его предшественников.

Что касается внешней политики Франции, Барнье также заявил о продолжении дипломатических усилий, направленных на установление мира на Ближнем Востоке. Он также обозначил "красные линии", за которые, по его словам, его правительство "не перейдет даже при всей готовности к диалогу и компромиссу".

Это, в частности, нулевая терпимость к расизму, антисемитизму, насилию в отношении женщин, коммунитаризму (т.е. замкнутости внутри этнических или религиозных общин). Премьер также исключил возможность пересмотра законов, закрепивших ряд социальных прав, среди которых право женщин на прерывание беременности по собственному желанию (один из наиболее дискутируемых вопросов у политиков страны).

Отдельно Барнье объявил о внутриполитических мерах по сокращению бюджетного дефицита и внешнему долгу. По его словам, крупные компании и "самые богатые граждане страны" должны внести свой вклад в это посредством более высоких налогов.

Он также объявил, что возобновит переговоры с профсоюзами по противоречивой пенсионной реформе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после войны в Украине Евросоюз должен "переосмыслить отношения с Россией". Он подчеркнул, что мир в Европе будет в новой форме.

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