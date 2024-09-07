Новоназначенный премьер Франции хочет пересмотреть пенсионную реформу: о чем идет речь

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил о готовности пересмотреть отдельные аспекты уже принятой пенсионной реформы, являвшейся важным проектом президента Эмануэля Макрона. Он отметил необходимость обсуждения изменений для лучшей защиты уязвимых групп.

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Об этом сообщает Le Figaro. Во время первого телевизионного выступления на TF1 в роли премьера Барнье затронул тему пенсионной реформы, которую Макрон и тогдашний премьер Элизабет Борн приняли в 2023 году.

Левый блок и Национальное объединение требуют снизить пенсионный возраст до 62 лет вместо 64, предусмотренных реформой. В то же время, социалисты и центристы предлагают пересмотреть детали реформы.

В 2021 году сам Барнье выступал за повышение пенсионного возраста до 65 лет. Пока он воздержался от заявлений о готовности обсуждать вопрос изменения пенсионного возраста.

"Я выскажу свои позиции на эту очень сложную тему перед Национальной ассамблеей и Сенатом на следующих неделях. О пересмотре всего речь не идет. Этот закон принимался в очень сложных условиях", – напомнил премьер.

Барнье отметил, что намерен начать обсуждение определенных изменений для лучшей защиты наиболее уязвимых слоев населения и готов выслушать мнения всех заинтересованных сторон. В то же время, он подчеркнул, что при обсуждении пенсионных вопросов необходимо учитывать финансовое состояние страны.

"Я не хочу увеличивать долг и вести политику, при которой эти "чеки" останутся следующему поколению", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции ультралевая партия La France insoumise (Непокоренная Франция) инициировала процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона. Через несколько дней они собрали более 80 подписей депутатов.

Напомним, 16 июля президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства. С тех пор Франция находилась в ожидании решения Макрона по поводу нового премьера.

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