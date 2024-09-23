Макрон заявил, что Европе нужно будет 'пересмотреть отношения с Россией'

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после войны в Украине Евросоюз должен "переосмыслить наши отношения с Россией". Он подчеркнул, что мир в Европе будет в новой форме.

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Об этом Макрон заявил во время встречи в Обществе святого Эгидия, международном движении мирян-христиан. Как цитирует фанцузского лидера Le Мonde, "пересмотр отношения с РФ нуждается также в новой форме организации для Европы".

"Мы должны иметь достаточно фантазии, чтобы подумать о мире завтрашнего дня, мире в Европе", – заявил Макрон. Однако он не уточнил, какими именно должны быть новые отношения с РФ и какова будет новая форма организации ЕС.

Макрон отметил, что в отношении новой формы ЕС необходимо будет учесть "примирение с Балканами и реальность Европы в ее географической форме, которая уже не является ни Европейским Союзом, ни решительным блоком НАТО".

"Нам нужен порядок, где одно государство не может блокировать другие, и где страны достойно представлены. И делать это нужно с помощью гораздо более справедливых органов, будь то Организация Объединенных Наций, Всемирный банк или Международный валютный фонд", – отметил президент Франции.

Он также заявил, что "то, что сегодня поставлено на карту на Ближнем Востоке, является ключевым", и что "мир возможен только в сосуществовании".

Макрон добавил, что намерен поднять эту тему во время встреч Генассамблеи ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз должен выделить Франции 300 млн евро из доходов от замороженных активов РФ на приобретение вооружения во французской промышленности для армии Украины.

В целом, с начала полномасштабного вторжения в Украину Франция проявила себя как одна из наиболее последовательных в помощи нам страна.

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