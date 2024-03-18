'Он говорит, а люди сидят и слушают': Трамп заявил, что хочет быть как Ким Чен Ын. Видео

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который в этом году снова будет бороться за этот пост, отметился очередным скандальным заявлением. Он выдал, что хочет быть как диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын.

По словам Трампа, лидера КНДР "его люди сидят и слушают", и он хочет, чтобы американцы поступали так же. Такое признание экс-лидер США сделал, забыв выключить микрофон.

"[Ким Чен Ын] говорит, и его люди сидят и слушают. Я хочу, чтобы мой народ делал то же самое", – сказал он.

Трамп также назвал главу Северной Кореи "сильным лидером государства".

Позже выяснилось, что это видео впервые было опубликовано NBC News и датировано еще 2018 годом, однако оно снова завирусилось в сети накануне выборов в Штатах.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший президент США Дональд Трамп принимал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своей резиденции во Флориде. Во время встречи Трамп назвал Орбана "боссом" и "фантастическим лидером", при этом иронизируя над критикой по поводу его нелиберальных склонностей.

Президент США Джо Байден подверг критике встречу Трампа с премьером Венгрии, отметив, что Орбан "ищет диктатуры".

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