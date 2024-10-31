Оказались местными хайкерами: опровергнут фейк российской пропаганды об 'украинских снайперах' на митингах в Грузии. Фото

Российская пропаганда запустила фейк о том, что "украинские снайперы" якобы приезжают в Грузию для организации провокаций на массовых акциях протеста. Об этом писали в частности "ТАСС" и "РИА Новости", ссылаясь на источники. На самом же деле люди, которых россияне назвали снайперами, оказались грузинскими хайкерами – людьми, которые ходят в походы.

Видео дня

Об этом пишет "Детектор мифов". РосСМИ публиковали кадры, снятые на акции протеста в Тбилиси 28 октября. На них видно несколько человек, одетых в военную форму и с пришитым к их форме шевроном с изображением флагов Украины и Грузии.

На видео также слышно, как один из мужчин говорит по телефону на грузинском языке. Именно их росСМИ пытались выставить "снайперами, которые прошли обучение в Украине".

"Детектор мифов" опознал одного из людей на видео – это гражданин Грузии Лаша Кациашвили. Он работает учителем по гражданским вопросам в школе и не имеет никакого отношения к украинским военным. Мужчина рассказал, что он также является хайкером и часто ходит на митинги с друзьями в походной форме.

"Мы с друзьями очень часто ходим в походы, и одеваться в подобном стиле тоже связано с этой историей. Из-за удобства я всегда хожу на такие митинги и подобные собрания в таком виде", – сказал Кациашвили.

Он рассказал, что был на митинге с четырьмя другими друзьями (в походную форму на видео были одеты три человека, один из них – Лаша Кациашвили). Походный рюкзак и шеврон с изображением украинского и грузинского флагов принадлежат Георгию Котолашвили. "Ни одна из них не является военной формой, все куплено в военно-тактических магазинах Тбилиси. Шевроны тоже были куплены в магазине", — говорит Котолашвили.

Хайкеры отметили, что они часто ходят в походы в похожей одежде.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В понедельник, 28 октября, на фоне результатов выборов, состоявшихся накануне, в Грузии снова начались протесты. Люди перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, там выступали лидеры оппозиции.

– Грузинские студенты 29 октября вышли на митинг против результатов парламентских выборов, опубликованных ЦИК. Они проводили акцию у здания парламента в Тбилиси.

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