Охрана Эрдогана попала в ДТП в Турции: есть погибший и раненые

Охрана турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана попала в ДТП на юго-востоке Турции. Вследствие этого один полицейский из охраны погиб, также есть раненные.

Об этом сообщает турецкий новостной канал TRT Haber. Авария произошла на шоссе Джизре-Нусайбин, когда кортеж Эрдогана столкнулся с джипом, в котором находились полицейские.

В результате аварии погиб полицейский Фират Дер, три человека, в том числе двое полицейских, получили ранения.

Президент Эрдоган сказал: "Я желаю милости Божией нашему полицейскому Фирату Деру. Я желаю скорейшего выздоровления раненым", – заявил турецкий лидер, комментируя ДТП.

Министр внутренних дел Али Ерликая также выразил соболезнования семье офицера полиции Фирата Деру, погибшему в результате дорожно-транспортного происшествия в Ширнаке.

Напомним, ранее охранник президента Турции Реджепа Эрдогана ликвидировал осу, которая села на плечо лидера страны во время выступления в парламенте. Курьез попал на видео и насмешил пользователей сети.

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