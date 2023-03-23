Огрызко: колоссальное унижение Путина. Зачем Си Цзиньпин приехал в Москву. Интервью

Глава Китая Си Цзиньпин посетил Москву и встретился с президентом страны-террориста России Владимиром Путиным. Этим жестом глава Поднебесной фактически дал понять, что будет максимально поддерживать РФ, что Россия является партнером Китая, но партнером в основном сырьевым на позициях вассала. Это одновременно колоссальное унижение для Путина, но также и спасательный круг для кремлевского диктатора, который позволит ему определенное время оставаться на "троне".

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Сейчас мы являемся свидетелями финала противостояния мира демократического и мира тоталитарного. Победа Украины в войне будет означать победу демократии и неизбежно приведет к ослаблению игрока, избравшего сторону агрессора, – Китая. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– По вашему мнению, в чем заключалась главная цель визита Си Цзиньпина в Москву? Каким был главный месседж и кому он был адресован?

– Я думаю, здесь вряд ли можно обойтись одним месседжем. Мне кажется, Китай этим продемонстрировал, что он будет максимально поддерживать Россию, потому что не желает ее окончательного поражения. Я думаю, этот визит является яркой демонстрацией нежелания Пекина глобально уступать, а для этого ему нужен партнер.

Партнер, безусловно, не сильный, партнер, которым можно руководить и которым можно управлять там, где это нужно. Чтобы эта ось Москва-Пекин была основополагающей в противодействии Западу. Как мне кажется, параллельно Си Цзиньпин решил для себя и другой вопрос. Он дал ясно понять, кто будет руководителем в этой связке. Что теперь Россия станет поставщиком сырья для Китая.

Таким образом, он решил для себя два важных вопроса: с одной стороны, не дать России окончательно проиграть, поддержать ее в борьбе с Украиной и Западом. С другой стороны, окончательно покорить Россию экономически и поставить ее в прямую зависимость от того, что будет хотеть Пекин. Итак, с этой точки зрения для Си Цзиньпина визит был достаточно успешным.

Относительно Путина, то думаю, учитывая обстоятельства, в которых он сейчас находится, то для него выход на Китай – это единственный спасательный круг, без которого он просто не удержится. Поэтому эта публичная переориентация на Китай, заверение в том, что Россия будет фактически вассалом Поднебесной – это, с одной стороны, огромное унижение для Путина, а с другой, способ удержаться хотя бы на время на своем троне.

Эта взаимозависимость и Пекина от Москвы, и Москвы от Пекина делает эту связь в известной степени стабильной. Не скажу, что сильной, но по меньшей мере такой, которая может существовать в течение определенного периода. Поэтому, безусловно, это вызов и для нас, и вообще для Запада.

– Мы помним, как буквально на следующий день после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, он появился в оккупированном Мариуполе. Можно сказать, что маски были окончательно сброшены. Можно ли сказать, что визит Си Цзиньпина в Москву – это тоже определенное снятие масок и что теперь Пекин может открыто помогать Москве оружием?

– Думаю, что этого не будет, потому что Китай был и остается экономически зависимым от торговли с Западом. Поэтому если и будут какие-то попытки Китая помогать России вооружениями, то это будут очень тайные попытки. Но всякое оружие на поле бои уничтожается. Следовательно, очень скоро станет ясно, что Китай поставляет России те или иные виды вооружений. Это означает для Китая начало очень неприятного этапа, который называется санкции. Ведь Китай уже не раз предупреждали на всех уровнях – и американцы, и европейцы.

Поэтому думаю, что этот момент для Китая критически важен.

Я не исключаю, что будут попытки поставки каких-то элементов, комплектующих для вооружений, которые нужны России и трудно идентифицировать, хотя и это можно сделать. Но прямых поставок танков, артиллерийских систем или систем противовоздушной обороны и тому подобного не будет. Потому что это станет известно буквально в считанные дни.

– Мы помним, насколько знаковым был визит Джо Байдена в Киев, насколько мощный новый толчок он дал для помощи Украине. Мы видим, что визит Си Цзиньпина в Москву – это также мощный сигнал для определенных кругов. Не считаете ли вы, что сейчас мы являемся свидетелями создания двух полюсов противостояния – США и Китая – двух супердержав, четко обозначивших свои сферы интересов?

– Это очевидно, это правда. Думаю, в этом контексте мы должны вернуться в 2021 год, осень, когда тот же Байден организовал крупную международную конференцию, которая называлась "Противодействие тоталитаризму". Тогда он четко и ясно сказал, что сегодня речь идет о противоборстве мировой демократии и мирового тоталитаризма. То, что мы наблюдаем сегодня, является яркой иллюстрацией его слов.

Мы понимаем, что именно от того, как завершится война в Украине, зависит будущее либо демократии, либо тоталитаризма. В случае поражения России – а оно, безусловно, будет – мировому тоталитаризму будет нанесен ощутимый удар. Именно поэтому Китай пытается иметь более-менее серьезного союзника в лице России, потому что все остальные – это окончательные и явные маргиналы, Северная Корея, Иран или другие режимы такого же типа, которые не являются влиятельными элементами мировой политики.

Поэтому сегодня мы являемся свидетелями финального этапа противоборства. Когда Украина победит, это будет означать, что победила демократия. Это значительно ослабит позиции Китая. Именно поэтому он так активно пытается удержать Россию на плаву.

– 21 марта с визитом в Киеве был премьер Японии Фумио Кишида. Не видите ли вы здесь определенного сигнала, знака, что этот визит совпал по времени с визитом Си Цзиньпина в Москву?

– Трудно сказать, было ли это сделано специально, но, по моему мнению, визит японского премьера в Украину – это сигнал того, что "Большая семерка" – а это действительно ведущие самые мощные страны мира – на нашей стороне. Даже если это совпало, это очень хорошее совпадение. Оно свидетельствует о том, что, несмотря на попытки мирового тоталитаризма объединяться, объединенный цивилизованный мир уже существует, и он будет противодействовать попыткам нарушать международное право, захватывать силой чужие территории и насаждать свою идеологию.

Думаю, это еще один признак того, что эта глобальная борьба между цивилизованным миром и тоталитаризмом идет полным ходом.