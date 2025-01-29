'Огромное поражение Москвы': в Чехии заверили, что прекращение Украиной транзита российского газа не повлияло на ЕС

В 2022 году Европа сделала огромный шаг в преодолении зависимости от российского газа. Поэтому прекращение его транзита по территории Украины не имело принципиального значения для стран ЕС. А вот Москва получила огромное поражение, утратив влияние на ценообразование.

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Об этом сказал специальный уполномоченный министерства иностранных дел Чешской Республики по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушко в интервью Укринформу. Он объяснил, почему на Евросоюз не повлияло завершение Украиной транзита газа из России.

"Для Чехии и Европы в целом это принципиально не суть важно", – заявил дипломат.

По его словам, это "фантастически", ведь непосредственно перед началом полномасштабной войны доля российского газа составляла 40% от всего потребления голубого топлива в Европейском Союзе.

Тогда это было 140-145 миллиардов кубометров. А к концу 2022 года потребление российского газа в Европе упало до "однозначных чисел" – около 15 млрд кубометров, поставляемых через Словакию, Венгрию или Болгарию.

По словам Бартушко, только сейчас можно в полной мере оценить, какой огромный шаг сделала Европа в 2022 году к преодолению зависимости от России по поставке газа.

После этого оставалось всего четыре страны с долгосрочными контрактами с РФ, которые получали газ через Украину: Словакия, Венгрия, Австрия и Болгария.

Австрия отказалась от этого источника после арбитражей и обеспечила себе долю LNG-терминала Gate в Роттердаме; Болгария и Венгрия позаботились об обеспечении транзита газа через Турцию. Единственная страна, которой придется найти способ, как это сделать, это Словакия, отметил чешский дипломат.

Вацлав Бартушко также обратил внимание на столь важный аспект как ценообразование. По его словам, сейчас цены на голубое топливо в основном определяется Катаром, США и Австралией.

"Россия не влияет с 2022 года. Они потеряли это. Я думаю, что это одна из самых больших потерь для них… Это больно, они потеряли ценовую силу", – сказал спецуполномоченный.

Как сообщал OBOZ.UA:

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет подписывать контракт на транзит российского газа. Но если Словакии, или непризнанному Приднестровью нужен транзит газа через нашу страну для обеспечения собственных нужд, то Украина готова перевозить азербайджанский газ, а не российский.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Зеленского врагом из-за предложения транзита азербайджанского газа. Он подтвердил, что хочет закупать только газ страны-агрессора России, и снова потребовал от Украины обеспечить его транспортировку.

Президент Украины ответил премьер-министру Словакии. Зеленский подчеркнул, что Фицо, выбирая Москву вместо западных партнеров, платит за российский газ независимостью и суверенитетом своей страны.

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