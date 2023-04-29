'Официально российские': кандидат в президенты Турции заявил, что юг и восток Украины принадлежат оккупантам. Видео

Кандидат в президенты Турции Догу Перинчек выдал скандальное заявление. Он сказал, что юг и восток Украины, а также полуостров Крым принадлежат стране-агрессору России.

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram. Перинчек сделал заявление публично на пресс-конференции (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Крым – это территория Российской Федерации. Донецк и Луганск, а также Запорожская и Херсонская области – это также часть РФ", – заявил политик.

Более того, он выдал, что этот факт "должен быть признан официально и открыто".

Отметим, Перинчек является представителем националистической партии "Батькивщина". Она давно известна пророссийской риторикой. Политсила поддерживает российское вторжение в Украину.

Помимо этого, кандидат и ранее заявлял, что считает украинские Крым и Донбасс "российскими".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Тайвань якобы исторически является неотъемлемой частью его страны. Он также добавил, что в Пекине готовы отстаивать суверенитет и территориальную целостность КНР.

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