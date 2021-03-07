Американские ученые выступили против одноразовой прививки от коронавируса вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna, которые предназначены для двух доз препарата.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Как отметили американские специалисты, на сегодняшний день нет достаточно доказательств того, что одноразовая прививка обеспечит долгосрочную защиту от дальнейшего инфицирования коронавирусом.

"Очень важно, чтобы эти вакцины использовались согласно разрешению Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA), чтобы предотвратить заболевание COVID-19, связанные с ним госпитализацию и смерть", – заявил директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питер Маркс.

Отметим, что в учреждении в конце 2020 года одобрили введение двух доз препаратами компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Вместе с тем, было одобрено использование режима однократной дозы вакцины от Johnson & Johnson.

Напомним, Украина должна получить вакцину Pfizer против коронавирусной инфекции в начале марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцину компании Pfizer/BioNTech разрешили хранить в обычных холодильниках для лекарств в течение двух недель.