'Одно из самых трудных решений': директор ФБР Кристофер Рэй досрочно уходит в отставку на фоне 'противостояния' с Трампом

Директор Федерального бюро расследований (FBI) США Кристофер Рэй объявил об отставке, ссылаясь на нежелание вовлекать ведомство в политическую борьбу с администрацией Дональда Трампа. Он назвал это решение трудным, но необходимым шагом, учитывая планы республиканца изменить курс работы ФБР.

Видео дня

Ранее избранный президент говорил о намерении сместить директора и уже определил преемника, а Рэй решил уволиться досрочно. Об этом сообщает CBS News.

"Мое решение уйти из ФБР было одним из самых сложных в моей карьере. Однако новоизбранный президент ясно дал понять, что намерен внести изменения, и закон позволяет ему это сделать", – отметил он.

Глава ведомства подчеркнул, что его отставка "способствует сохранению институционального нейтралитета", а также предотвращению "вовлечения бюро в политическую борьбу". Кроме того, Рей заявил, что не намерен влиять на решение администрации Трампа о назначении новых кандидатов.

"Наши действия определяются фактами и законом, а не политикой или партийными предпочтениями", – добавил он.

58-летний американский юрист, адвокат и государственный служащий Кристофер Рэй был директором Федерального бюро расследований с 2 августа 2017 года. Именно он возглавлял расследование по делу о штурме Капитолия 2021 года – наибольшее в истории ФБР. Несмотря на это, Трамп заявил о намерении помиловать большинство из более чем 1500 обвиняемых.

После отставки Рэя обязанности директора будет временно исполнять его заместитель Пол Эбейт. Согласно законодательству США, его полномочия ограничены 210 днями, после чего назначение нового руководителя должно быть одобрено Сенатом.

Дональд Трамп еще 1 декабря заявил, что после вступления в должность планирует уволить Рэя, место которого в ФБР должен занять фанат конспирологии Кэш Пател.

44-летний экс-чиновник первой администрации республиканца, по данным АР, известен как помощник конгрессмена, разоблачавший действия правоохранителей, которые вели расследование вмешательства России в выборы 2016 года. За время президентства Трампа он перешел в Совет национальной безопасности, а затем – в министерство обороны.

Пател является автором книги, содержащей список чиновников "глубинного государства", против которых он призвал бороться. Трамп назвал ее "планом, который поможет нам вернуть Белый дом и устранить этих гангстеров из всего правительства".

В соцсетях Пател активно выступает с жесткими заявлениями, в том числе угрожая преследованиями политических оппонентов. Он также заявил о намерении закрыть штаб-квартиру ФБР в первый день работы и уволить ее сотрудников.

В конце первого президентского срока Дональд Трамп хотел назначить Патела на должность заместителя директора ФБР или Центрального разведывательного управления. Однако его инициативу заблокировали высокопоставленные чиновники ЦРУ и министерства юстиции.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях уволился специальный прокурор США Джек Смит, который вел два федеральных дела против Дональда Трампа. В частности, речь идет о расследовании по обвинениям республиканца в попытке отменить результаты выборов 2020 года и ненадлежащем обращении с секретными документами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!