Одна из самых ужасных аварий в истории страны: в Нигерии взрыв бензовоза унес жизни не менее 70 человек

В субботу, 18 января, в Нигерии (страна в Западной Африке) взорвалась цистерна с горючим, вследствие чего погибли по меньшей мере 70 человек, более 50 получили ранения. Пострадавшие были эвакуированы в ближайшие больницы для оказания срочной медицинской помощи.

Видео дня

Инцидент произошел на скоростной автомагистрали Абуджа-Кадуна в штате Нигер. Об этом сообщили в Национальном агентстве Нигерии по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA).

Предварительно установлено, что взрыв произошел после аварии загруженной горючим цистерны и попытки перелить ее содержимое в другую. В процессе пролитое топлива попало на генератор, используемый для питания аппарата для перекачки.

Огонь унес более 70 жизней, ранил более 56 человек и уничтожил магазины и имущество.

Кумар Цуквам, командир сектора Федерального корпуса безопасности дорожного движения в штате Нигер, заявил, что большинство жертв – это бедные местные жители, которые бросились зачерпывать разлитый бензин после того, как грузовик опрокинулся.

Как пишет Reuters со ссылкой на слова очевидцев, местные жители и чиновники копали могилы с целью похоронить жертв взрыва в ночь с субботы на воскресенье в соответствии с исламскими обрядами.

Из-за отсутствия эффективной железнодорожной системы для транспортировки грузов аварии со смертельным исходом встречаются на большинстве главных дорог в Нигерии, наиболее густонаселенной стране Африки.

Похожий взрыв произошел в штате Джигава в октябре прошлого года – вследствие него погибли 147 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, на северо-западе Нигерии в штате Сокото военный самолет по ошибке сбросил бомбы на мирных жителей. Погибли по меньшей мере 10 граждан и несколько получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!