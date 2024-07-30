'Один из самых опытных генералов': стало известно, кто возглавит командование США по помощи Украине в Германии

Американский генерал-майор Кертис Баззард получил номинацию на должность руководителя командования, которое базируется в Германии и занимается предоставлением Украине военной помощи. Его кандидатуру должен утвердить Сенат США.

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Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Штатов в понедельник, 29 июля. Соответствующее объявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин по поручению президента Джо Байдена.

Как отмечается, Байден одобрил назначение Баззарда на должность руководителя группы с повышением к генерал-лейтенанту. Если кандидатуру Баззарда утвердит Сенат США, он возглавит около 700 военнослужащих, входящих в Группу содействия безопасности в Украине (SAG-U). Она базируется в штаб-квартире Сухопутных войск США в Европе и Африке в Висбадене, пишет издание Stars and Stripes.

Журналисты отметили, что Баззард – один из самых опытных генералов Армии США. В настоящее время он занимает должность командующего Центром передового опыта маневров Сухопутных войск США в Форт-Муре.

Как известно, SAG-U был создан в 2022 году под председательством Штатов, сейчас там командует генерал-лейтенант армии США Антонио Агуто-младший.

На саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение, что Североатлантический альянс в дальнейшем возьмет на себя координацию и оказание большей части международной помощи в области безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $200 млн. Он включает средства ПВО, боеприпасы к HIMARS, минометные снаряды, противотанковые ракеты Javelin.

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