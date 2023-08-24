Очередной курьез на саммите БРИКС: помощника Си Цзиньпина скрутила южноафриканская охрана. Видео

В ходе саммита БРИКС, который в настоящее время проходит в ЮАР, возникла неприятная ситуация с китайской делегацией. Часть членов делегации была задержана охранниками.

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В сети распространились кадры инцидента. На видео можно увидеть, что помощника Си Цзиньпина скрутили и задержали прямо "под носом" у главы КНР (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Помощник шел следом за китайским лидером, но по каким-то обстоятельствам отстал, и тогда появилась африканская охрана мероприятия. Его скрутили. Дальнейшая судьба помощника неизвестна, ведь охранники закрыли двери.

Отметим, что это не единственный конфуз, который произошел на саммите БРИКС.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров стал настоящим посмешищем еще как только прибыл на мероприятие. Для российского дипломата устроили особую встречу с традиционными танцами, после чего сеть разразилась шутками.

Владимир Путин также отличился. Российский диктатор почему-то заговорил не своим голосом. Теперь это является дополнительным аргументом в пользу теории о двойниках главы РФ.

Напомним, что в России впервые было обнаружено доказательство существования у президента РФ Владимира Путина двойников. Это доказательство по недосмотру оказали в самом Кремле.

Также о возможном наличии двойников у Путина заявлял глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. По его данным, глава Кремля неизлечимо болен раком и имеет двойников, поэтому никто не может с уверенностью сказать, когда на публике появляется реальный Путин.