Лаврову устроили "особый" прием с танцами в ЮАР перед саммитом БРИКС: сеть разразилась шутками. Видео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, возглавивший российскую делегацию на саммите стран БРИКС в ЮАР, прибыл в Йоханнесбург. Для российского дипломата устроили особую встречу с традиционными танцами, после чего сеть разразилась шутками.
Остроумным видео с Лавровым, пытавшимся влиться в танец африканских племен, поделился в Twitter российский журналист Олесь Филоненко. Пользователи сети отметили, что цвета флага на плечах африканских танцовщиков напоминают украинский флаг.
Также комментаторы вспомнили, что Лаврова называют "унылой лошадкой", и отметили смешное совпадение, якобы африканские племена встретили российского дипломата с "украинскими флагами".
"Унылый конь перед саммитом БРИКС", "Теперь танцевать они будут только там", "А танцуют с цветами флага Украины", "Как это цвета флагов его не беспокоят", "Самый унылый конь в мире".
Напомним, что Лавров на саммите G20 в Индии заявил, что в Украине Россия "останавливает войну, развязанную против нас". После этих слов присутствующие в зале разразились смехом, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица дал Лаврову точную характеристику. По словам украинского дипломата, глава российского МИД сейчас объединяет в себе три амплуа: клоуна, шута и придурка.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров снова разразился угрозами ядерной войной в адрес стран Запада. Он выдал, что якобы их лидеры сделали осознанный выбор – воевать с РФ до последнего украинца.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!