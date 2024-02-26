Россия намекает на 'присоединение' Приднестровья: что будет делать Украина и чем это нам угрожает

В Тирасполе на 28 февраля назначен съезд депутатов всех уровней так называемой Приднестровской Молдавской Республики. На собрании может быть озвучена "просьба от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра" принять Приднестровье в состав России".

Уже на следующий день, 29 февраля, об этой "просьбе" якобы объявит президент РФ Путин в своем обращении к Федеральному собранию, которое затем в ускоренном порядке примет решение удовлетворить "поступившую просьбу".

Хотя так называемому руководству непризнанной "республики" не выгодно именно сейчас идти на эскалацию, но ввиду "адекватности" действий российского руководства – на предстоящем собрании местных "депутатов" все может произойти.

"Масла в огонь" добавляет и недавнее заявление министра иностранных дел РФ Лаврова о том, что "Москва не оставит в беде своих граждан, проживающих в Приднестровье".

О том, как Россия может совсем скоро аннексировать Приднестровье и что это значит для Украины, Молдовы и ЕС – в материале OBOZ.UA.

Подготовка к аннексии

"Съезд депутатов всех уровней", которые на 28 февраля собираются в Тирасполе, может принять очередное обращение о вхождении этого фактически оккупированного россиянами региона Молдовы в состав РФ.

Отличие от предыдущих обращений может быть в том, что в этот раз Кремль отнесется к нему положительно. Как известно, до этого времени в течение многих лет Россия, хотя и контролировала эту непризнанную территорию, но игнорировала все результаты "референдумов" о присоединении.

В этот раз существует большая вероятность того, что уже на следующий день после съезда, а именно 29 февраля, Путин в своем послании к Федеральному собранию будет рекомендовать согласиться с этой просьбой.

Официальная Молдова и ГУР Украины комментируют, что нет оснований считать, что ситуация в регионе может ухудшиться. Как сообщили в ГУР, депутаты непризнанного Приднестровья не планируют 24 февраля обращаться к Путину с просьбой "взять" их в Россию."Распространение информации про такие намерения носит все признаки сознательной дезинформации с целью дестабилизировать ситуацию в регионе", – подчеркни в ГУР.

И все же после февраля 2022 года, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, может произойти все что угодно. Если и не в этот день, то в ближайшем будущем.

Ведь Кремль уже некоторое время достаточно активно разгоняет антимолдовскую волну. Например, недавно в Тирасполе состоялся митинг против так называемого "экономического давления Молдовы", целью которого было "показать, что народ Приднестровья в едином порыве осуждает власть Кишинева". Достаточно органично в этом ряду выглядит и заявление Сергея Лаврова о том, что "Москва не оставит своих граждан, проживающих в Приднестровье, в беде".

Нагнетает ситуацию и так называемый президент непризнанного Приднестровья" Красносельский:

"Ситуация в сфере безопасности беспокоит. Мы привлекли внимание международного сообщества к проблеме подготовки диверсионных групп на молдавской территории, направили ряд обращений. Никаких адекватных реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало. К сожалению, происходит увеличение милитаризации и агрессии в соседней Молдавии".

Что это дает России

Если действительно просьба приднестровцев в этот раз будет удовлетворена, то Путин сделает то, что он любит больше всего – создаст очередной пылающий псевдоанклав на чужой территории, чтобы продолжать своих соседей и Европу в стрессовом состоянии. Если Украина и Молдова в будущем станут членами ЕС, внутри союза будет еще одна "раковая опухоль", подконтрольная Кремлю.

После такого "присоединения", Россия будет больше всего стремиться по примеру Крыма, начать пробивать так называемый сухопутный коридор в Приднестровье. Это означает, что украинский юг ожидает масштабное наступление россиян.

В день появления новости о предстоящем съезде в ПМР, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Медведев, заявил о том, что Одесса должна рано или поздно вернуться в Россию. Намекая таким образом на планы агрессора по оккупации юга Украины. Захват Одессы и юга давняя мечта Путина, стремящегося отрезать Украину от Черного моря и экспортного коридора, что будет иметь катастрофические последствия для экономики.

"ПМР" – оружие в руках Путина

В настоящее время трудно окончательно предсказать, каким будет следующий шаг Москвы. Может, Россия пойдет на признание независимости так называемой "ПМР", по примеру Абхазии и Южной Осетии, которые после российско-грузинской войны 2008 года были признаны так называемыми независимыми государствами, но не включены в состав РФ.

Или все же Путин примет решение включить Приднестровье в состав России по примеру оккупированных областей Украины. Так или иначе, но ПМР становится неким оружием в российских руках, которым Кремль все активнее будет угрожать Молдове, Украине и ЕС. Это будет еще одна горячая точка посреди Европы, чтобы агрессия против Украины еще больше размывалась в информационном пространстве.

Молдова под ударом прямо сейчас

Об угрозе для Украины, которая появляетесь после возможной аннексии ПМР, мы уже отмечали – россияне больше всего планируют как минимум попытаться пробить сухопутный коридор в свой анклав. Но это угроза на будущее. Чего не скажешь о Молдове, у которой проблемы могу вспыхнуть уже в самое ближайшее время.

"Приднестровской группировки вполне достаточно, чтобы реализовать операцию по захвату Молдовы и силовой смены власти в Кишиневе", - считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. - Например, ПМР может захватить аэродром Меркулешти, для выхода на Бельцы и отрезание северной Молдовы от центра позволит перерезать основные трассы и блокировать подъезды к Кишиневу.

При этом на эту линию может быть переброшен ограниченный контингент, поскольку юг – преимущественно пророссийский гагаузский регион. Таким образом, содержание Кишинева, в случае отсутствия помощи третьей стороны, долгое время невозможно, особенно с учетом уже размещенной в Молдове российской агентуры. В результате к власти приходят пророссийские силы и после проведения зачистки будет развернута неотвратимая мобилизация. Также мы теряем Молдову как евроориентированного соседа.

Транзитом в Молдову начнут прибывать российские "туристы" двойного назначения. В течение 3-4 месяцев может быть сформирована группировка до 30 тысяч, достаточная для создания проблем. эффект увеличится в разы.

И все же следует отметить, что сейчас у Приднестровья отсутствуют признаки формирования наступательных группировок", – подчеркнул Александр Коваленко.

Ждать можно чего угодно

"Ждать от психически неуравновешенного человека можно чего угодно, то есть логика и действия Путина – это вещи, которые никогда не пересекаются, поэтому я бы ничего не исключал. Ему сегодня нужно демонстрировать свое величие, что он плюет на международное право, на Европу, на всех западных лидеров и делает то, что ему вздумается", – таково мнение эксклюзивного комментария для OBOZ.UA высказал эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Для Приднестровья российская аннексия будет означать, что оно окажется в такой экономической блокаде, что очень быстро попросятся либо обратно в Молдову, либо вперед в Украину. Если есть желание поставить его на колени, то нужно просто закрыть границы, и тогда все то, что производится на этой территории и пока через Молдову и Румынию идет в ЕС, мгновенно прекратит свое существование, а затем закончится этот режим в "ПМР Или они этого хотят, безусловно, что нет.

Повторяю еще раз, мы сейчас вряд ли сможем сказать, что там в голове этого полусумасшедшего фюрера. Если же вдруг дело пойдет к каким-то обострениям, ну тогда я думаю, что у нас не останется ничего другого, как получить контроль над селом Колбасное, в котором хранятся десятки тысяч снарядов.

Российские войска, охраняющие склады – малочисленны, поэтому они не составят проблем для ВСУ. Конечно, это произойдет только тогда, когда Украине будут угрожать. Это может быть обстрел или какая-либо другая провокация, то тогда без сомнения Украина должна принять меры для своей безопасности. То есть мы должны быть готовы к любым негативным сценариям", – отметил Владимир Огрызко.