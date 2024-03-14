'Очень дружим': Шольц назвал неправдивыми данные о конфликте с Макроном

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал слухи о якобы конфликте с французским лидером Эммануелем Макроном. Он сказал, что никакого разрыва в их отношениях нет, и его "особенно интересует" дружба Берлина и Парижа.

По словам Шольца, с Макроном их по-прежнему связывают "хорошие личные отношения". Заявление главы немецкого правительства процитировало издание BR24 в четверг, 14 марта.

"У нас с Эммануэлем Макроном очень хорошие личные отношения, я бы назвал их очень дружескими", – подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц также отметил, что считает очень важной встречу "Веймарского треугольника" в Берлине с Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском, которая состоится в пятницу, 15 марта. Эта встреча будет посвящена прежде всего помощи Украине.

"Хорошо, что в это время мы объединяемся в "Веймарском треугольнике". Мы должны сделать все возможное, чтобы организовать как можно большую поддержку Украины", – добавил он.

На повестке дня, как уточнил канцлер Германии, будут стоять вопросы об обеспечении Украины боеприпасами, артиллерией и ПВО.

Ранее издание The New York Times писало, что в последнее время разногласия между Макроном и Шольцем еще больше усилились из-за взглядов на войну в Украине. Политики не могут прийти к общему мнению о том, как противостоять российской агрессии и сдерживать ее.

Недавно Макрон повторил заявление о вероятности отправки войск в Украину, отметив, что "Европе придется перестать быть трусами". Берлин воспринял эти высказывания как оскорбление послевоенной истории после травмы, нанесенной нацистами.

Детальнее о том, почему поссорились Франция и Германия и чего ждать дальше, – в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 14 марта провел переговоры с Шольцем. Политики обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.