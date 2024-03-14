Макрон и Туск едут успокоить Шольца, будут говорить и про Украину: зачем встречаются лидеры 'Веймарского треугольника'

На фоне значительных немецко-французских разногласий касательно подходов к поддержке Украины в войне против России Олаф Шольц встретится с Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском в Берлине.

Разговор состоится после памятной конференции в Париже, на которой Макрон заявил о возможности размещения западных войск в Украине. Это привело к скандалу. Ведь Шольц в последующие дни несколько раз публично отрицал такое развитие событий, а президент Франции не только подтвердил свои высказывания, но намекнул немецкому канцлеру на нерешительность в вопросах военной помощи Украине.

Укрепляет позиции Франции и Польша. Сразу же после заявления в Париже Туск дал понять, что не намерен отправлять сухопутные войска в Украину. Однако уже через несколько дней министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский положительно высказался об инициативе Макрона: "Присутствие войск НАТО в Украине не является чем-то немыслимым. Я приветствую инициативу президента Франции", – сказал он.

О том, почему поссорились Франция и Германия и чего ждать дальше, – в материале OBOZ.UA.

Встреча примирения

Эммануэль Макрон 15 марта посетит Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. Туск присоединится к лидерам Франции и Германии уже после их личной встречи.

Планируется, что встреча продемонстрирует единство союзников после напряженного периода, когда франко-германские споры насчет подходов к помощи Украине переросли в открытую вражду.

Кажется, именно из-за трений и напряженности с союзниками Макрон отложил давно запланированный визит в Украину. "Решение о переносе было принято, чтобы дать время для переговоров с союзниками, которые принесут "ощутимые результаты" для Украины", – заявили в МИД Франции, добавив, что визит состоится в течение "ближайших нескольких недель".

То есть во многом дата и повестка предстоящего визита в Украину будет зависеть именно от того, придут ли Макрон с Шольцем хоть к какому-то пониманию.

Продолжительное напряжение возникло между Францией и Германией в конце февраля, когда Макрон отказался исключить возможность отправки западных войск в Украину, пообещав сделать "все возможное, чтобы Россия не выиграла эту войну". Более осторожный Шольц ответил на это категорическим отказом, исключив использование наземных войск из европейских стран.

Несколько дней спустя Макрон, похоже, прямо указал Шольцу на его ложную позицию. "Европа явно столкнулась с моментом, когда нужно не быть трусами", – сказал он в Праге.

Немцы жалуются не только на жесткие высказывания Макрона по вопросу Украины. Их возмущает тот факт, что Франция не оказывает военной поддержки на уровне Германии. Франция выделила около 2,6 млрд евро (и пообещала "до" 3 млрд евро на 2024 год), тогда как Германия предоставила 17,7 млрд евро прямой военной помощи за последние два года.

В свое оправдание французы говорят, что они предоставляют действительно важное оружие и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы. Показательным примером является нежелание Шольца посылать дальнобойные ракеты, тогда как Франция послала свои крылатые ракеты SCALP еще в июле 2023 года.

"Веймарский треугольник" снова в действии

Присутствие Туска во время примирения между Шольцем и Макроном не случайно. Лидеры стран пытаются представить Веймарский формат в составе Франции, Польши и Германии как способ укрепления европейской безопасности. Европа уже долгое время ищет варианты для оживления этого направления. Один из них – активизация работы "треугольника".

Неформальное объединение трех стран, созданное еще в 1991 году, уже несколько лет находилось в спящем режиме. Сегодня же возрождение такого формата кажется логичным, ведь именно эти страны в военном плане являются крупнейшими среди членов ЕС. К тому же между "Бордо, Бохумом и Белостоком" проживает около 190 млн человек – почти половина населения ЕС, что делает этот союз достаточно значительным и действенным.

Для Украины возрождение "Веймара" является положительным шагом. Ведь кроме военной помощи, страны "треугольника" обещают подставить и "политическое плечо", "чтобы помочь на пути к членству в ЕС". В ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел в формате "Веймар+Украина", которая будет иметь более конкретные результаты для нашей страны.

Будут обсуждать большой круг вопросов, а не только отправлять или нет войска в Украину

"Встречи лидеров ведущих европейских государств всегда важны. Они нужны для того, чтобы не было этих недоразумений, чтобы выработать общие подходы и видение того, куда двигаться дальше. Это особенно важно сейчас" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов, который возглавлял посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, был главой Миссии Украины при НАТО, заместителем министра иностранных дел Украины, заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции.

"Главных проблем, которые обсуждают лидеры от Вашингтона до Брюсселя, от Парижа до Варшавы, собственно, две. Что делать с европейской обороной в условиях, когда нет уверенности в том, как будут действовать Соединенные Штаты после президентских выборов. И как наиболее эффективно помогать Украине в это время, пока все еще нет решения Вашингтона о выделении военной помощи в том объеме, в котором мы нуждаемся. Берлин, Париж, Варшава действуют как раз в том ключе "Веймарского треугольника", чтобы сформировать единую европейскую позицию. Эти три страны играют особую роль, которую они ощущают, и, очевидно, сейчас пытаются ее усилить. Это очень хорошо для Европы и Украины.

Я уверен, что во время встречи в центре внимания будет не один только вопрос – направлять военных в Украину или нет. Будет гораздо больше тем. И главная из них – как сейчас эффективно перекрыть пробелы, образовавшиеся в результате отсутствия американской помощи. Например, премьер Польши Туск вместе с президентом Дудой только что были в Вашингтоне и встречались с Байденом. Это тоже не просто так.

Есть промежуточные действия, в том числе выделение США 300 млн долл. Собраны средства на 800 тыс. снарядов, о которых говорил президент Чехии. Дела продвигаются. Чем больше будет вопросов, которые нужно обсуждать, в том числе о возможном направлении войск в Украину, тем лучше.

Пока решения нет, но так же не сразу принималось решение относительно самолетов или систем ПВО и так далее. Каждый такой шаг потребовал определенных усилий со стороны лидеров европейских стран. Этому во многом вредят старые стереотипы и традиционные подходы к таким вопросам.

В то же время российское нападение на Украину требует отвергнуть эти стереотипы. Потому что мы не можем дальше противодействовать сильному врагу, ядерному государству, исходя из старых принципов. Мол, здесь можно, здесь нельзя.

Сегодня нужно делать все, чтобы не дать войне распространиться, чтобы выгнать врага за пределы территории Украины и поставить на этом точку. Поэтому так постепенно и снимаются эти вопросы о предоставлении более современных систем вооружения, большего количества боеприпасов. Приходит понимание, что другого выхода нет. Если не дать это Украине сейчас, то в скором будущем будет гораздо сложнее искать помощь и средства противодействия агрессору уже на своей территории.

И все это совершенно серьезно. Поэтому вопрос о военных подразделениях возник уже сейчас. Или он вообще из сферы фантастики? Абсолютно нет. Всё может быть.

Что касается негативной реакции Шольца на заявление Макрона, то оно может быть любым, но это не значит, что сам вопрос не имеет права на существование. Просто могут быть разные подходы у лидеров Франции и Германии в направлении помощи Украине.

Есть и другие, гораздо более важные вопросы, которые нужно решать сейчас, и это не только Украина. Вот смотрите, в Европейском Союзе были приняты важные решения по оборонной промышленности. И эти решения нужно уже сейчас выполнять. Это один из насущных вопросов для всех европейцев. Франция и Германия являются фаворитами в области оборонной индустрии. Они обладают мощностями и возможностями производить все – от танков и самолетов до снарядов и средств радиоэлектронной борьбы. Для этого нужно понимать, где и что распределить между собой.

У новых членов НАТО – Финляндии, Швеции – также есть предложения. То есть можно все свести к одному: как они теперь будут находить общий язык. Но круг вопросов гораздо шире, поэтому им есть о чем говорить", – отметил Игорь Долгов.