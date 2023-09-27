Нежелание кандидата в президенты США от республиканцев Де Сантиса предоставить нам перспективу членства в НАТО многим кажется непонятным, затрагивает и даже откровенно оскорбляет. Впрочем, это лишь часть "айсберга", с которым мы имеем дело. Кстати, Де Сантис в своем интервью наговорил намного больше, и о том, что Украина не является стратегически важной для США и они в Украине не имеют четкой миссии, не говоря уже о том, что он считает неправильным платить зарплаты "украинским бюрократам" за счет американской помощи. В этом немало предвыборной риторики, но это всего лишь часть проблемы. На сегодняшний день три кандидата от республиканцев: Трамп, Де Сантис и Рамасвами вместе имеют поддержку 80% республиканцев. В разных опросах индивидуальные результаты разные, но в сумме 80%. Все эти кандидаты, так или иначе, скептически относятся к поддержке Украины. В то же время, только 5-7% республиканцев испытывают симпатии к РФ.

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Тобто "антиросійськість" ніяк не підживлює допомогу Україні, симпатія до нас залишається "віртуальною", а більшість дивиться на проблеми навколо себе: іпотека, інфляція, злочинність, міграція тощо. Лише дещо більше третини республіканців готові допомагати нам не менше, ніж зараз. Достукатися до цих людей – одна з наших основних задач, така сама критична, як зберегти підтримку наших фанатів. Адже втома поступово робить свою справу. Багато республіканців мають страх, що їхнє традиційне життя йде "в нікуди", мало хто звинувачує в цьому РФ, хоча її не любить. А от Китай звинувачує багато хто – від втрати робочих місць до бажання створити конкуренцію США.

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Ми не достукаємося до цих людей, говорячи про цінності, але точно можемо вкласти в їхню свідомість просту тезу – "більше РФ – більше Китаю". Відповідно, допомагаючи Україні, ти допомагаєш послабленню Китаю. Зараз багато хто вважає навпаки: чим слабше РФ, тим більше її залежність від Китаю і відповідно сильнішим є сам Китай. Ми маємо пояснити, що це хибний підхід, почати таку зовнішньо просту, але насправді дуже нетривіальну кампанію, щоб не втратити основний електорат республіканців та й інших теж. Інакше кожне голосування в Конгресі США все більше нагадуватиме політичне "мінне поле".