Обсудили войну в Украине: Мелони и Си провели официальную встречу в Пекине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпином. При обсуждении международной повестки дня политики также упомянули и о войне в Украине.

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Об этом говорится на сайтах китайского и итальянского правительств. Также мировые лидеры говорили о рисках обострения ситуации на Ближнем Востоке. Впрочем, конкретные результаты встречи пока неизвестны.

Также во время встречи Мелони и Си Цзиньпин подняли основные темы двусторонних отношений между странами. От экономико-коммерческих вопросов к сотрудничеству в научной и культурной сфере.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Италия находятся на двух концах древнего Шелкового пути. По его словам, это обусловило "давние дружеские отношения между двумя странами" и взаимный научный обмен между восточной и западной цивилизациями.

"Дух Шелкового пути мира и сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимной учебы и взаимной выгоды является общим сокровищем Китая и Италии", – сказал Си.

Он подчеркнул, что на фоне ускорения глобальных изменений, невиданных на протяжении столетия, страны либо будут прогрессировать вместе через связь и единство, либо отступать отдельно через закрытие и раскол.

Накануне, 28 июля, стало известно о том, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони поехала с визитом в Китай. В КНР она пройдет до 31 июля, и за это время встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

Как сообщал OBOZ.UA, именно Мелони в конце прошлого года инициировала прекращение участия Италии в китайской инициативе Belt-Road Initiative ("Один пояс, один путь"). В 2019 году Италия была единственной крупной западной страной, присоединившейся к одному из самых амбициозных торговых и инфраструктурных проектов Китая. Проект предполагает инвестиции в один трлн долларов на строительство и модернизацию железной дороги и портов, которые бы соединили Китай с Европой.

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