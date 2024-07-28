Мелони уехала в Китай: известно цель визита

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поехала с визитом в Китай. В КНР она будет до 31 июля, и за это время встретится с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

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Основная цель визита Мелони – "стабилизировать связи Рима с Пекином накануне непредвиденных президентских выборов в США", пишет Bloomberg, ссылаясь на итальянских чиновников из окружения премьера. Также ожидается, что в ходе переговоров с лидерами Китая Мелони "обсудит вторжение Москвы в Украину и конфликт Израиля с ХАМАСом".

"Мы все знаем о существовании разногласий между ЕС, НАТО и Китаем по многим вопросам. Но в такие моменты высокого геополитического напряжения лучше проводить политику диалогов", – цитирует издание главу комитета по иностранным делам итальянского парламента Джанджиакомо Каловини.

Мелони и ранее пыталась представить себя как дипломата, способного общаться с лидерами самых разных идеологий, от венгерского премьера Виктора Орбана до канцлера Германии Олафа Шольца. Теперь "ее амбиции возросли до того, чтобы включить в эту группу и Си Цзиньпина", отмечает издание.

Напомним, что именно Мелони в конце прошлого года инициировала прекращение участия Италии в китайской инициативе Belt-Road Initiative (т.е. "Один пояс, один путь"). В 2019 году Италия была единственной крупной западной страной, присоединившейся к одному из самых амбициозных торговых и инфраструктурных проектов Китая. Проект предполагает инвестиции на один трлн долларов на строительство и модернизацию железной дороги и портов, которые соединили бы Китай с Европой.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинский президент вручил Джорджи Мелони орден Свободы за ее "значительный вклад в укрепление сотрудничества между Украиной и Италией, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

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