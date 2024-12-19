Обсудили оборонные нужды Украины: Зеленский встретился с премьером Чехии Фиалой в Брюсселе. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский в четверг, 19 декабря, в Брюсселе провел переговоры с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Политики встретились, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины, почти три года борющейся с полномасштабным вторжением России.

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Помощь Киеву во время войны была основной темой встречи с Фиалой, сообщил Зеленский на своем канале в Telegram. Украина рассчитывает, что 2025 год станет "максимально результативным" для украино-чешских отношений.

"Сегодня мы обсудили актуальные оборонные потребности нашего государства. Приоритет – усиление ПВО, чтобы защитить стратегические энергетические объекты. Укрепление Украины и усиление наших воинов на фронте приближает окончание войны и справедливый мир для всей Европы", – говорится в сообщении главы государства.

В Офисе президента уточнили, что отдельно Зеленский отметил вклад Чехии в усиление оборонных способностей Украины и решение продолжить инициативу по поставкам артиллерийских снарядов в 2025 году.

Президент также озвучил, что Украине необходимы 19 дополнительных систем противовоздушной обороны, чтобы защитить стратегические энергетические объекты.

Кроме того, политики обсудили евроинтеграционный путь Украины, ее восстановление и усиление санкционного давления на государство-агрессор Россию.

В конце ноября в Чехии объявили, что до конца 2024 года доставят в Украину 500 тысяч снарядов "большого калибра". Это поставки в рамках так называемой чешской инициативы по закупке боеприпасов, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

По его словам, поставки в рамках данной инициативы будут продолжаться и дальше.

Как сообщал OBOZ.UA:

– во время обращения к лидерам ЕС в Брюсселе Зеленский заявил, что Европа и Украина должны сосредоточиться на совместных усилиях для достижения продолжительного мира, а не просто прекращения огня, к которому стремится Путин, чтобы выиграть время. Он призвал ЕС занять позицию силы.

– Также глава государства отметил, что Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить ею уже воюющие на фронте бригады. Поэтому сейчас первоочередная потребность есть именно в вооружении, а не в снижении мобилизационного возраста.

– Прекращение огня, по словам Зеленского, невозможно без надежных гарантий безопасности и сильной позиции Украины. В противном случае результатом будет замороженный конфликт, который неприемлем для украинцев.

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