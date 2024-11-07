Обошел Буша: Трамп побил рекорд Республиканской партии по уровню поддержки латиноамериканцев

На президентских выборах в США в 2024 году Дональд Трамп установил рекорд при поддержке латиноамериканских избирателей среди республиканцев, получив 46% голосов. Это самый высокий результат среди представителей его партии.

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Таким образом, Трамп обогнал Джорджа Буша, который в 2004 году получил 44%, и Рональда Рейгана, чей уровень поддержки среди латиноамериканцев был 37% в 1980 году и 34% в 1984 году. Об этом свидетельствуют результаты экзит-поллов Edison Research для Washington Post, а также пишет издание Axios.

Несмотря на то, что Камала Харрис набрала большую поддержку среди латиноамериканцев (52%), Трамп превзошел ее в штате Мичиган, где получил 58% голосов этой группы, а Харрис – лишь 39%.

Показатели Харрис называют худшими среди демократов со времен Джона Кэрри в 2004 году.

Согласно опросу, особенно высокую поддержку Трамп получил от белых и латиноамериканских мужчин, среди которых 60 и 55% соответственно поддержали его кандидатуру. Меньше всего его поддержали темнокожие женщины, только 7%. Эти результаты указывают на то, что поддержка Трампа среди испаноязычных мужчин выросла по сравнению с 2020 годом, когда у него была лишь 36% поддержки среди этой группы.

Ключевыми факторами для избирателей стали экономические проблемы, в том числе рост инфляции. Многие латиноамериканцы выразили обеспокоенность по поводу высоких цен на продукты питания, что явилось мощным мотивом для поддержки Трампа.

Кроме того, важную роль в поддержке Трампа сыграла его позиция по миграции, в частности, предложения усилить охрану границы между США и Мексикой и внедрить более жесткие иммиграционные законы. Эти инициативы нашли отклик среди латиноамериканцев, в том числе в общинах, переживших нелегальную миграцию.

Напомним, 6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что после победы на президентских выборах Дональд Трамп будет пытаться установить связь с российским диктатором Владимиром Путиным. Новый президент США может позвонить главарю Кремля, чтобы быстро заключить соглашение о прекращении войны.

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