Обезьяна с красной кнопкой: Charlie Hebdo на свежей обложке высмеял Путина

Известное французское издание политической сатиры Charlie Hebdo высмеяло Владимира Путина на новой обложке своего журнала. Президент страны-агрессора изображен в виде обнаженной обезьяны с ядерной кнопкой.

Фото обложки опубликовано на странице журнала в социальной сети Facebook. Номер должен появиться в продаже 2 марта.

На обложке написано: "На пути к 21 веку! #Путин". Глава Кремля в виде обезьяны гениталиями почти касается красной кнопки.

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Так авторы журнала отреагировали на так называемые ядерные угрозы Путина. Как известно, 27 февраля во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и председателем Генерального штаба Валерием Герасимовым он приказал перевести силы сдерживания, в составе которых есть ядерные арсеналы, в особый режим боевого дежурства.

Так он отреагировал на санкции Запада против РФ из-за вторжения в Украину и "агрессивных высказываний" стран-членов НАТО в адрес Москвы. Таким образом агрессор фактически пригрозил Украине и странам Запада ядерным оружием.

"Ядерные чемоданчики" находятся у Верховного главнокомандующего (Путина), министра обороны и начальника генштаба РФ. Ключ от "ядерного чемоданчика" хранится у офицера-оператора. Систему приведут в действие, как только будут получены закодированные подтверждения от двух из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский президент Джо Байден уверен, что заявления Путина по поводу ядерной войны не представляют угрозы народу США.

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