Байден заверил, что о ядерных угрозах Путина переживать не стоит

Американский президент Джо Байден уверен, что заявления главы страны-агрессора Владимира Путина относительно ядерной войны не несут угрозы народу США. Ранее российский президент отдал приказ перевести стратегические силы РФ в "особое" состояние готовности.

На пресс-конференции в понедельник, 28 февраля, журналисты спросили у Байдена стоит ли американцам переживать из-за таких заявлений, передает Укринформ. Президент Америки ответил "Нет".

В то же время Джон Кирби, представитель Пентагона, сообщил, что в Вашингтоне анализируют заявление Путина. По его словам, у США есть возможность защитить себя и партнеров.

27 февраля Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генерального штаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Так он отреагировал на санкции Запада против РФ из-за вторжения в Украину.

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"Ядерные чемоданчики" находятся у Верховного главнокомандующего (Путина), министра обороны и начальника генштаба РФ. Ключ от "ядерного чемоданчика" хранится у офицера-оператора. Систему приведут в действие, как только будут получены закодированные подтверждения от двух из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский писатель и общественный деятель Борис Акунин обратился к военнослужащим РФ с просьбой не выполнять приказ Путина о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства.

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