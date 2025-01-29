Трамп планирует депортировать всех иностранцев-антисемитов, включая студентов – NYP

Президент США Дональд Трамп намерен депортировать из страны всех иностранцев-антисемитов, включая студентов. Под депортацию попадут все иностранные граждане, участвовавшие в антиизраильских митингах.

Видео дня

Об этом сообщил The New York Post. Ожидается, что Трамп в среду, 29 января, подпишет соответствующий исполнительный указ.

Этим документом президент США поручит всем федеральным агентствам определить гражданские и уголовные органы, которые могут бороться с антисемитизмом. Борьба будет включать депортацию антиеврейских активистов, нарушивших американские законы.

Согласно плану руководители государственных агентств и департаментов в течение 60 дней должны предоставить Белому дому свои рекомендации, а Министерство юстиции должно расследовать практику граффити и запугиваний в поддержку ХАМАС, в том числе в кампусах колледжей.

Исполнительный указ, подписанный Трампом, предусматривает депортацию иностранцев-резидентов, включая студентов с визами, принимавших участие в антиизраильских протестах после террористических атак 7 октября 2023 года, которые положили начало войне в Газе.

В прошлом месяце шесть комитетов Палаты представителей под руководством республиканцев обнародовали доклад, в котором призвали федеральное правительство сделать больше для борьбы с антисемитизмом, в том числе путем федеральной помощи колледжам, чтобы заставить более строгую политику против антиеврейских предубеждений.

В этом докладе основное внимание уделялось Колумбийскому университету, где было зафиксировано множество случаев антиеврейских высказываний в адрес как произраильских активистов, так и еврейских студентов.

Как сообщал OBOZ.UA:

В США приступили к депортации нелегалов. Первые рейсы вылетели из военной базы Биггс в Техасе в Гватемалу.

Этот процесс спровоцировал международный скандал. США и Колумбия объявили о санкциях друг против друга. Инцидент произошел из-за отказа Колумбии пропустить самолеты с депортированными колумбийскими нелегалами. Но санкции не вступили в силу, поскольку колумбийские власти передумали и пропустили суда с мигрантами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!