Респектабельный (некогда) The Atlantic, которым владеет открытая спонсорша Хиллари К., Байдена и Харрис, спрогнозировал, что в течение ближайших недель Трамп может оставить переговоры по Украине, возложив вину за провал дипломатии то ли на Киев, то ли на Москву, то ли на обоих.

Когда о Трампе где-то появляется очередная пакость, недорогие респектабельные так называемые демократы бегут впереди паровоза со своими паскудными прогнозами.

"Каррр!" – респектабельно несётся из отеля АтлантИк Леонида Гайдая и Лорен Пауэлл Джобс.

Примитивные, как и все левые, атлантические демократы не понимают: Трамп ищет не виноватых. И старается он даже не ради каких-то очередных промежуточных выборов.

Все проще: ему нужен самый драгоценный экземпляр в коллекцию прекращенных им войн.

А еще – "настоящая" Нобелевская премия мира, чтобы не побираться по несчастным лауреатам;

быть высеченным на скале Рашмор рядом с отцами-основателями Соединенных Штатов;

стать лицом какой-нибудь многодолларовой купюры;

войти в учебники и религиозные книги как Трамп-миротворец

(вдова Стива Джобса могла бы и догадаться).

Потому что все остальное у него и так уже есть.