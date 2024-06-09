Во времена Клинтона США больше всего не хотели того, чтобы россия утратила контроль за собственным ядерным, химическим и биологическим оружием, и чтобы это предотвратить, предлагали россии вступить в НАТО.

Более того: Клинтон успел предложить это не только Ельцину, но и путину, о чём два года назад рассказал американскому журналу The Atlantic.

Если бы в мордоре тогда своевременно сориентировались, а не прозевали время, это не только убило бы независимость Украины, где господствовали бы натовские януковичи, но даже Китай стал бы совсем другим.

В КНР должны это помнить и понимать, что в будущем такие предложения россии от очень мудрых американских президентов тоже возможны — если, например, не от Трампа, то от кого-то другого.

Мордор должен стать частью Китая ещё до этого, и если Си не успеет (а сейчас момент для мягкого незаметного поглощения уникально удачный), то история ему не простит. По крайней мере — китайская.