NYT: в НАТО отказались комментировать вероятный пролет российской ракеты над территорией Румынии

Представители Североатлантического Альянса пока воздерживаются от любых заявлений в отношении российской ракеты "Калибр", которая могла нарушить воздушное пространство Румынии, с 2004 года состоящей в НАТО. Эпизод, который, впрочем, не подтвердили в Бухаресте, предпочитают оставить без комментариев.

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Так об этой ситуации пишут журналисты журнала New York Times. Крылатая ракета агрессора могла оказаться над румынской территорией в рамках масштабного обстрела Украины, в котором были задействованы десятки боеголовок, дронов и крылатых ракет.

Впрочем, в Молдове, чье воздушное пространство также было нарушено в ходе массированной атаки по Украине, осудили подобные действия. Министерство иностранных дел в Кишиневе вызвало российского посла для обсуждения "крайне нежелательного инцидента".

"Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления относительно Республики Молдова, что абсолютно неприемлемо для нашего народа", – заметил спикер МИД Даниэль Вода.

Напомним, что президент Зеленский заявил, что ракеты, прошедшие воздушное пространство Молдовы и Румынии являются вызовом НАТО и коллективной безопасности. Мировое сообщество должно остановить этот террор, считает украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 февраля Россия вновь выпустила серию крылатых ракет типа Х-101, Х-555, "Калибр" по украинским городам. Абсолютное большинство боеголовок – 61 – были сбиты эффективной работой ПВО ВСУ.