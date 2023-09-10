'Нужно выбрать': Кулеба объяснил, почему гибридный трибунал не подходит для РФ

Действующее международное право не дает возможности для осуждения российского президента Владимира Путина и правящей верхушки РФ за агрессивную войну против Украины. Следовательно, международное законодательство нуждается в серьезном обновлении, а судить руководство государства-агрессора за военные преступления в Украине должен международный трибунал.

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Гибридный трибунал, который предлагают страны G7, фактически означает, что преступления России против Украины мир считает менее значимыми, чем те, что совершались в Югославии или во время Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), пишет Укринформ.

"Мы объективно имеем проблему с действующим международным правом, которое не может осудить президента Путина, премьер-министра России, фамилию которого я никак не могу вспомнить, министра Лаврова (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. – Ред.) и других за преступления агрессии. Нам нужно выбрать между беззаконием и справедливостью. Соответственно, мы должны идти по пути справедливости и обновить международное законодательство", — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Если это не будет сделано, убежден Кулеба, это станет свидетельством, что мир считает преступления, совершаемые РФ в Украине, менее значимыми, чем те, что совершались во время войны в Югославии или в ходе Второй мировой.

Для привлечения к ответственности руководства России за агрессивное вторжение в Украину и преступления, совершенные государством-агрессором против украинцев, необходимо создать международный трибунал. Именно к этому призывает мировое сообщество Украины. Ведь так называемый гибридный трибунал, на котором настаивает G7, не дает ответа на вопрос, как осудить высшее руководство страны-агрессора.

"Ради международного трибунала, ради справедливости, ради борьбы с беззаконием, в конце концов, ради того, чтобы почтить жертв войны и их семьи, нужно признать, что если закон не отвечает целям установления справедливости, то нам нужно изменить международное право, как это уже делали раньше чтобы справедливость стала возможной", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, в августе в МИД Украины рассказали, скольких россиян должен судить международный трибунал.

Речь идет о примерно 20 представителях политического и военного руководства напавшей на Украину страны-агрессора России: они должны быть привлечены к ответственности через спецтрибунал за преступление агрессии. Другие российские военные преступники будут отвечать за свои действия в других судах.