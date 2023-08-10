'Нужно подходить спокойно': у Дуды заявили, что самый горячий этап спора с Украиной – в прошлом

Самый горячий этап спора между Польшей и Украиной уже отошел в прошлое. Об улучшении отношений после недавнего обострения может свидетельствовать, что глава Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач получил от Украины личное приглашение на переговоры в Саудовской Аравии.

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Противоречия, приведшие к ухудшению отношений между Украиной и Польшей, заключались, в частности, в объявлении последней эмбарго на украинское зерно и намерении продолжать его в одностороннем порядке. Об этом заявил глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот, говорится в сообщении Polskie Radio.

По словам главы Канцелярии президента Польши Анджея Дуды, самый горячий этап спора между Польшей и Украиной уже в прошлом.

В эфире польской радиостанции Павел Шрот заявил, что глава президентского Бюро международной политики, министр Марцин Пшидач получил личное приглашение от украинской стороны на переговоры в Саудовской Аравии. А это, уверен глава Канцелярии президента Польши, свидетельствует об улучшении отношений.

"Думаю, это не единственное расхождение между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше", – отметил Шрот.

В Polskie Radio также напомнили, что причиной существенного ухудшения польско-украинских отношений стало объявление Польшей эмбарго на украинское зерно. Впоследствии, когда в Европейском Союзе от аналогичных ограничений по украинскому зерну отказались, в Польше отметили, что продолжат запрет в одностороннем порядке.

Недавно появилась также новость, что Польша создаст "белую книгу" споров между Киевом и Варшавой, она будет касаться, прежде всего, экономических отношений между двумя государствами.

При этом на фоне запрета экспорта украинского зерна Польша продолжает экспортировать его из РФ.