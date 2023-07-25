Польша создаст 'белую книгу' споров между Киевом и Варшавой: о чем идет речь

В Польше намерены создать "белую книгу" о спорных вопросах польско-украинских экономических отношений. Ожидается, что ее опубликуют до конца сентября нынешнего года.

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Такое заявление сделала уполномоченная правительства Польши по вопросам восстановления Украины Ядвига Эмилевич. Об этом сообщает польское министерство фондов и региональной политики.

В понедельник, 24 июля, состоялась встреча уполномоченной правительства Польши с представителями бизнеса различных отраслей и экспертами из государственных учреждений, которые поддерживают процесс восстановления Украины.

"Выводы консультаций будут использованы в работе над "белой книгой" о спорных вопросах польско-украинских экономических отношений. С другой стороны, компании, которые примут в них участие, смогут широко обсудить свои потребности с государственными институтами, участвующими в процессе послевоенного восстановления Украины", – отметила Эмилевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, польское правительство не собирается снимать запрет на ввоз продовольствия из Украины из-за выхода России из зерновой сделки. В Польше по-прежнему опасаются наплыва дешевой агропродукции из Украины.

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