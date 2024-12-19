'Нужно обеспечить как можно более сильную позицию': Стармер обсудил с Трампом поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 18 декабря провел телефонные переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем их разговора была война России против Украины.

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На сайте британского правительства сообщается, что премьер страны подчеркнул необходимость поддержки Украины перед лицом российской агрессии и обеспечения Киеву "как можно более сильной позиции". В Лондоне не раскрыли, какой была позиция Трампа по этому вопросу.

Собеседники подтвердили совместное стремление укрепить "тесные исторические отношения" между Лондоном и Вашингтоном. Также они надеются сотрудничать в вопросах международной безопасности и обеспечения экономического роста и процветания.

Британский премьер указал на необходимость совместной работы по обеспечению мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Стармер и Трамп договорились поддерживать связь и встретиться "при первой же возможности".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно Кит Келлог, которого будущий американский лидер Дональд Трамп объявил своим спецпредставителем по Украине и России, заявил: Москва и Киев, по его мнению, готовы к мирным переговорам.

– Президент Владимир Зеленский сказал, что Дональд Трамп знает, что замораживать войну в Украине опасно и что Киев никогда на это не согласится. Наша страна не будет сдаваться и уступать агрессору свою независимость.

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