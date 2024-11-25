'Нужно избегать эскалации': в Италии оправдались, почему не будут отправлять свои войска в Украину

В Италии в очередной раз заявили, что не будут отправлять своих солдат воевать в Украину. Такое решение объяснили попыткой избежать эскалации

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Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на встрече министров иностранных дел стран G7 25 ноября. Его слова цитирует агентство ANSA.

Таяни подчеркнул, что Италия не отправит "ни одного солдата воевать в Украину".

"Мы помогаем Киеву политически, финансово и военно, посылая помощь, но мы не будем посылать солдат воевать в Украину", – заверил глава МИД Италии.

Он добавил, что Рим пытается избежать эскалации.

"Мы должны избегать эскалации, Россия берет на себя серьезную ответственность, привлекая к войне северокорейских солдат и вербуя хуситов и иранских муртадов", – сказал Таяни.

Напомним, ранее Антонио Таяни заявлял, что Италия не воюет с Россией. Поэтому оружие, которое она предоставляет Украине, ВСУ могут использовать исключительно в пределах своей страны.

Он также прокомментировал инициативу президента Франции ввести войска в Украину, если оккупанты прорвут линию обороны и Киев попросит об этом.

"Решения НАТО принимаются НАТО, и мы являемся частью Альянса. Мы не находимся в состоянии войны с Россией и мы против того, чтобы отправлять войска воевать против россиян", – заявил Таяни.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция и Великобритания возобновили секретные переговоры об отправке своих войск в Украину. Эти дебаты возобновились после визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера 11 ноября.

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