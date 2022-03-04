"Нужно, чтобы кто-нибудь в России убрал этого парня!" Американский конгрессмен посоветовал, как остановить войну в Украине

Екатерина Белоброва
Мир
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'Нужно, чтобы кто-нибудь в России убрал этого парня!' Американский конгрессмен посоветовал, как остановить войну в Украине
nosound
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Старший сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм обратился к россиянам, включая ближайшее окружение президента Владимира Путина. Он заметил, что единственный способ прекратить кровопролитную войну в Украине – это физическое устранение лидера Кремля.

Об этом американский политик написал у себя в Twitter. Он заметил, что ликвидировать Путина – задача предельно непростая, но награда окупит себя сполна.

"Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии более успешный полковник Штауффенберг? Ві окажете стране и миру большую услугу", – указал Грэм.

Обращение к россиянам.
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На данное предложение вмиг отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заметив, что подобная риторика является последствием истерик, вызванных на волне военного кризиса.

"В таких странах как США "происходит истеричное нагнетание" и случаются "русофобские припадки". В эти дни не всем удаётся сохранять здравие ума, многие, к сожалению, едут рассудком", – подчеркнул представитель Кремля.

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