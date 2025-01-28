'Нужно больше боеприпасов и ПВО': Каллас призвала ЕС увеличить помощь Украине, чтобы линия фронта не двигалась на запад

Украина нуждается в большей военной помощи от партнеров – Силам обороны необходимо получить больше боеприпасов, техники, комплексов противовоздушной обороны. Для того, чтобы линия фронта не продвигалась в сторону Запада, Европа должна активизировать свои усилия для помощи Киеву.

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Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на брифинге после заседания Совета министров ЕС в понедельник, передает Укринформ. При этом она отметила, что Европа остается наибольшим донором для Украины.

"Вместе с министрами иностранных дел мы обсудили много неотложных вопросов, начиная с безопасности Украины, для которой Европа является крупнейшим международным донором. Мы предоставили в общей сложности более 134 миллиардов евро, но очевидно, что Украине нужно больше. Линия фронта перемещается на Запад, но она должна двигаться на Восток", – сказала Каллас.

По ее словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принимал участие в заседании в формате онлайн, и подтвердил, что ВСУ нужно больше артиллерийских снарядов, больше систем ПВО. Кроме того, Украина нуждается в более активной тренировке своих военных.

Топ-дипломат ЕС приветствовала решение министров продлить действие санкций против России, поскольку они будут лишать российского диктатора Путина доходов, с помощью которых он продолжает войну против украинского народа.

"Больше военной помощи для Украины и применения мощных санкций против России являются двумя сторонами одной монеты. Оказание большей военной поддержки для Украины очень важно для нашей собственной безопасности также", – сказала Каллас.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз еще на полгода (до 31 июля 2025 года) продлил санкции против России из-за продолжающейся агрессии против Украины. Консенсуса удалось достичь благодаря компромиссному решению между ЕС и венгерскими властями.

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